После опрокидывания джипа под Геленджиком госпитализировали шесть человек

КРАСНОДАР, 15 авг — РИА Новости. Шесть человек госпитализированы в результате падения джипа в овраг у "Грозовых ворот" под Геленджиком, сообщает министерство здравоохранения по Краснодарскому краю.

Как сообщала поздним вечером вторника пресс-служба администрации Геленджика со ссылкой на главного врача геленджикской горбольницы Константина Попандопуло, четверо, в том числе ребенок и водитель, после аварии находились в реанимации в тяжелом состоянии, еще трое получили незначительные ушибы. Утром в среду состояние четверых пострадавших оставалось тяжёлым, решался вопрос об их транспортировке в краевые учреждения здравоохранения.

"На лечении в медорганизациях города Геленджика находится семь человек: шесть человек госпитализированы в городскую больницу Геленджика, один пациент получает лечение амбулаторно. С пациентами работают краевые бригады санавиации", — сообщил в среду региональный минздрав.

Как ранее информировал региональный главк МВД, около 16.20 мск во вторник джип опрокинулся в овраг под Геленджиком в районе села Возрождения, пострадали семь человек, включая двоих детей. Как отметили в ГКУ "КубаньСпас", джип упал в ущелье глубиной около 50 метров, для спасения пострадавших использовалось альпинистское снаряжение, впоследствии их транспортировали в Геленджик вертолетом. В среду СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.