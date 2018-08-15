С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства, при которых в акватории реки Свирь в Ленинградской области сел на мель сухогруз, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Установлено, что сухогрузный теплоход "Окский-58", следовавший по реке Свирь из Санкт-Петербурга в подмосковную Дубну, сел на мель в 15 километрах от города Лодейное Поле Ленинградской области. На борту находилось восемь членов экипажа В результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло", — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.