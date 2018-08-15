СК оценит работу чиновников в Астрахани, где в детсаду связывали детей

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следователи в Астрахани дадут правовую оценку бездействию чиновников социальной защиты детей, которые в течение шести лет допускали работу частного детского сада, где связывали детей, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, местная жительница организовала со своим супругом частный детский сад, где "в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения". Было возбуждено уголовное дело, в отношении супругов Игоря и Зульфии Рузановых избрана мера пресечения в виде ареста, а также предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних".

"Следователи в Астрахани дадут правовую оценку бездействию должностных лиц государственных и муниципальных органов, уполномоченных обеспечивать защиту прав детей, и контролирующих органов, которые на протяжении 6 лет не пресекали незаконную деятельность частного детского сада на 1-й Персиковой улице", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время по уголовному делу о жестоком обращении с воспитанниками допрошены более 50 человек, 21 из которых признаны потерпевшими.