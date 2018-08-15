СК проведет очные ставки сотрудников и заключенных читинской колонии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следственный комитет России в рамках расследования дела об избиении осужденных в колонии Читы намерен провести очные ставки между сотрудниками и заключенными, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

Ранее юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права", сообщила РИА Новости, что СК возбудил уголовное дело в связи с избиением осужденных в исправительной колонии №5 (ИК-5) Читы после поражения сборной России по футболу в матче с хорватами на чемпионате мира — о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы, анализируются записи камер видеонаблюдения, расположенных в здании штрафного изолятора ИК-5. По результатам допросов и очных ставок между сотрудниками колонии и заключенными следователи СКР дадут оценку обоснованности и законности физического воздействия", — говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба СУСК по Забайкальскому краю, следователи "установили факт применения физической силы сотрудниками исправительной колонии к заключенным".

"В рамках уголовного дела следователям предстоит провести более 60 допросов и очных ставок между сотрудниками колонии и заключенными, получить результаты судебно-медицинских экспертиз, отсмотреть и проанализировать записи всех камер видеонаблюдения, расположенных в здании штрафного изолятора ИК-5, а также провести ряд других следственных действий", — уточнили в региональном СУСК.

Забайкальский правозащитный центр 1 августа распространил заявление, согласно которому осуждённые в ИК-5 пожаловались на избиения, использование электрошокера и слезоточивого газа со стороны охранников, расстроенных проигрышем сборной России хорватам в четвертьфинале ЧМ-2018.