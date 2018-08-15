В Башкирии завели дело в отношении районного прокурора из-за взятки

УФА, 15 авг – РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело против районного прокурора, который за взятку покровительствовал местному депутату за противозаконные действия в предпринимательстве, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.

Материалы дела о нарушении закона 39-летним Учалинским межрайонным прокурором и депутатом местного значения, который занимался бизнесом в районе, в следственные органы поступили из управления ФСБ республики.

"Подозреваемый прокурор с 2016 по август 2018 года получал от местного предпринимателя, также являющегося депутатом муниципального района, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в его пользу. За два года чиновник получил взятку на общую сумму не менее 150 тысяч рублей", — сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи возбудили уголовные дела о получении и дачи взятки в отношении районного прокурора и депутата.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принято решение о возбуждении перед судом ходатайства об избрании подозреваемому прокурору меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

Представитель следствия не смог уточнить агентству сферу бизнеса, которую вел на территории Учалинского района депутат.

"В интересах следствия мы не можем разглашать подробности дела на время расследования, которое проходит при оперативном сопровождении силовиков", — пояснил РИА Новости представитель ведомства.

Прокуратура Башкирии организовала собственную проверку по данному факту.

"В отношении Учалинского межрайонного прокурора проводится служебная проверка. Надзор за уголовными делами осуществляется отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики", — говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что в оперативной разработке материалов дела против районного прокурора участвовала и прокуратура.