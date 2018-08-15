Владельцам детсада в Астрахани, где связывали детей, грозит реальный срок

ВОЛГОГРАД, 15 авг – РИА Новости. Супругам-владельцам частного детского сада в Астрахани, где связывали воспитанников простынями во время тихого часа, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних", им грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по Астраханской области.
Как сообщает СУ СК по региону, расследование уголовного дела затруднено тем, что дети, в силу своего возраста мало что могут рассказать о происходившем с ними в детсаду.
"Однако уже собранных к настоящему времени доказательств стало достаточно, в связи с чем по делу владельцам частного детского сада предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних"), — говорится в сообщении ведомства.
Супругам-владельцам частного детского сада по данной статье грозит до 6 лет лишения свободы.