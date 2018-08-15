Владельцам детсада в Астрахани, где связывали детей, грозит реальный срок

ВОЛГОГРАД, 15 авг – РИА Новости. Супругам-владельцам частного детского сада в Астрахани, где связывали воспитанников простынями во время тихого часа, предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних", им грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, местная жительница организовала со своим супругом частный детский сад, где "в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения". Было возбуждено уголовное дело, в отношении супругов Игоря и Зульфии Рузановых избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает СУ СК по региону, расследование уголовного дела затруднено тем, что дети, в силу своего возраста мало что могут рассказать о происходившем с ними в детсаду.

"Однако уже собранных к настоящему времени доказательств стало достаточно, в связи с чем по делу владельцам частного детского сада предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних"), — говорится в сообщении ведомства.

Супругам-владельцам частного детского сада по данной статье грозит до 6 лет лишения свободы.