В Кирове более тысячи человек обманули в нелегальных медцентрах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Сотрудники МВД России пресекли деятельность нелегальных медицинских центров в городе Кирове, которые брали с пациентов деньги за лечение диагностированного ими же обманным путем заболевания, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.

Установлено, что нанятые в колл-центр работники звонили на номера телефонов пожилых жителей Кирова, предлагая пройти бесплатную диагностику здоровья. Диагностирование велось с использованием гальванометра. При нажатии сотрудником медцентра на палец пациента менялось сопротивление, и на мониторе компьютера вычерчивался график. Чем сильнее было нажатие, тем выше кривая. На основании этих данных произвольно ставился "диагноз" о наличии неизлечимого или трудноизлечимого заболевания.

Обманутые таким образом пациенты соглашались пройти лечение в псевдомедцентре. Стоимость серии сеансов составляла от 60 000 до 150 000 рублей. Оформить банковский кредит можно было в соседнем помещении. Деньги сразу перечислялись на счет фирмы, а человек получал возможность полечиться с использованием аппарата для домашнего массажа.

"Полицейские УМВД России по Кировской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили медицинские центры, в которых лжеврачи без специального медицинского образования и лицензии оказывали гражданам услуги по диагностике и лечению различных заболеваний. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного гражданам в результате мошенничества, составляет около 60 миллионов рублей, а общее количество пострадавших превышает тысячу человек", — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В отношении двух жительниц Тюмени, которые организовали противоправную деятельность в городе Кирове, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.