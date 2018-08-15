В Самаре задержали экс-главу "Общины коренного русского народа"*

САМАРА, 15 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Самаре пенсионерку, экс-руководителя "Общины коренного русского народа"* Любовь Кузаеву, которую подозревают в размещении экстремистских материалов в интернете, сообщила в среду РИА Новости представитель СУСК по региону.

"В Самаре задержана экс-руководитель "Общины коренного русского народа"* Любовь Кузаева. В отношении нее возбуждены уголовные дела по трем статьям за размещение материалов экстремистской направленности в интернете", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

О задержании Кузаевой ранее сообщила международная правозащитная группа "Агора". По информации правозащитников, в сентябре 2017 года СУСК по Самарской области возбудило в отношении нее уголовное дело о возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК РФ), а в ноябре того же года — о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ).

"На сегодня она стала фигуранткой по еще двум уголовным делам экстремистской направленности, которые с предыдущими соединены в одно производство. Помимо того, что Любовь Кузаеву подозревают в размещении экстремистских материалов в социальной сети "ВКонтакте", по мнению следствия, по ее указанию члены объединения экстремистской направленности "Община коренного русского народа Самарской области"* также размещали соответствующие материалы в социальных сетях", — цитирует "Агора" адвоката Кузаевой Тимура Мифтахутдинова. По его словам, Кузаева своей вины не признает.

* Экстремистская организация, запрещенная в России