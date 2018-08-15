Под Воронежем один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус "Москва-Симферополь" столкнулся в Воронежской области с грузовиком, в результате один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщила РИА Новости в среду начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Куликова.

ДТП произошло в 4.45 мск на 610-м километре трассы М4 "Дон" в Бобровском районе.

"Водитель автобус "Setra" 52-летний житель республики Крым, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении полуприцепом "Камаз", — рассказала Куликова.

По ее словам, 43-летняя жительница Крыма скончалась на месте ДТП.

"Четыре пассажира госпитализированы в Бобровскую районную больницу. Это 33-летний мужчина, женщины в возрасте 35, 42 и 47 лет", — отметила собеседница.

Автобус двигался по маршруту "Москва-Симферополь". В нем находился 51 человек, среди них шесть несовершеннолетних, отметила представитель ведомства.