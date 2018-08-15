СК начал проверку после избиения фельдшера скорой помощи в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Следствие проводит доследственную проверку по факту избиения в Тюмени фельдшера скорой помощи, на которого напал пациент, сообщает в среду СУСК по Тюменской области.

Как сообщалось ранее со ссылкой на станцию скорой медицинской помощи, инцидент произошел утром в понедельник. Фельдшерская бригада скорой помощи прибыла на вызов к 28-летнему жителю Тюмени, у которого было сильное кровотечение из левой руки. Со слов сожительницы, в течение последних двух дней мужчина употреблял алкоголь, а час назад сам себе нанес травмы острым предметом. Медики начали оказывать мужчине помощь. Тот отреагировал агрессивно, напал на фельдшера и стал наносить удары. Травмы получил старший фельдшер бригады. На место вызвали сотрудников полиции, которые надели на пациента наручники.

"В связи с участившимися случаями избиения медицинских работников, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей в различных регионах Российской Федерации, следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области все указанные происшествия поставлены под особый контроль. По факту нападения на старшего фельдшера бригады скорой помощи 13 августа 2018 года следственным отделом по Ленинскому АО города Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи СК России проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведенной проверки действиям нападавшего будет дана уголовно-правовая оценка, отмечает СУСК.