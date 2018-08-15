В Тюменской области ребенок погиб от удара молнии

Молния над домами в Москве

Молния над домами в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Шестилетний ребенок погиб в результате удара молнии на пастбище в Тюменской области, сообщает в среду СУСК по региону.

"В дневное время 14 августа 2018 года на пастбище вблизи деревни Щучье Ярковского района обнаружено тело 6-летнего мальчика, погибшего в результате удара молнии во время грозы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка, уточняет СУСК.