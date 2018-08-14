Прокуратура намерена взыскать похищенные в НПО имени Лавочкина деньги

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Прокуратура Московской области в судебном порядке будет добиваться взыскания более 300 миллионов рублей, похищенных в АО "НПО им. Лавочкина" под видом оказания адвокатских услуг, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Московской области обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением в интересах Российской Федерации с требованиями о признании недействительными в силу их ничтожности договоров на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатом, заведующим одним из филиалов Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы", — говорится в сообщении.

В генпрокуратуре отметили, что основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки информации о фактах неправомерного выведения денежных средств с предприятия под видом оплаты юридических услуг. Было выявлено, что привлечённый адвокат никаких услуг в действительности не оказывал.

"В связи с этим прокуратурой заявлено требование о взыскании с адвоката неосновательного обогащения в размере более 300 миллионов рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами", — добавляется в сообщении.

Также в Генпрокуратуре добавил, что в настоящее время идет расследование уголовного дела по факту хищения средств АО "НПО им. Лавочкина".