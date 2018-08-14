Суд освободил пятерых участников беспорядков на Хованском кладбище

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мосгорсуд освободил из-под стражи пятерых осужденных участников беспорядков на Хованском кладбище Москвы, применив закон "день в СИЗО за полтора в колонии", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд постановил:… время содержания каждого из осужденных под стражей с мая 2016 года по день вступления приговора в силу зачесть в срок лишения свободы из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. В связи с отбытием наказания суд освободил пятерых осужденных из-под стражи", — сказали в пресс-службе суда.

В середине декабря прошлого года пять фигурантов дела о беспорядках Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима. Кроме того, суд смягчил обвинение фигурантам, оставив в приговоре только "хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в побоище участвовали около 200 человек, троих забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище. Полиция возбудила дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Параллельно СК РФ расследовал дело по более тяжким статьям — об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По этому делу проходят 17 фигурантов, в их числе начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППС по району Хамовники Никита Мошенко, соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.