В Тюмени один человек пострадал из-за урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Один человек обратился за медицинской помощью после прошедшего во вторник в Тюмени шквалистого ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Вызов в диспетчерскую скорой помощи поступил в 14.58 (12.58 мск). На 21-летнего мужчину упала ветка, после чего он дошел до дома на улице Профсоюзной и вызвал скорую. Бригада была на месте в 15.10 (13.10 мск). Пациент был доставлен в ОКБ №2", – сказала собеседница агентства.

По данным областного главка МЧС, дожди и сильный ветер обрушились на регион во второй половине вторника, максимальная скорость ветра достигала 15 метров в секунду. Как сообщали РИА Новости в мэрии Тюмени, более 200 сотрудников аварийных служб сейчас устраняют последствия урагана.

В среду, по информации МЧС, в Тюменской области ожидаются ливни, грозы, возможен град, при грозе шквалистое усиление ветра до 16-21 метров в секунду.