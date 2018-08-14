В Ленобласти женщина ударила ножом собутыльника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Жительница города Сланцы Ленинградской области предстанет перед судом за то, что в нетрезвом виде ударила ножом мужчину, который отказал ей в интимной близости, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

По версии следствия, во второй половине дня 11 марта женщина в съемной квартире распивала спиртное в компании знакомых ей мужчин. Между нетрезвой хозяйкой и ее 30-летним гостем произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в грудь. Следователи считают, что мотивом преступления послужил отказ пострадавшего от интимной близости с обвиняемой.

Как отмечает СУСК, в конфликт вмешался второй гость, оказавший пострадавшему первую помощь. Ранившая его жительница Сланцев ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статье "Покушение на убийство". Она находится под подпиской о невыезде.

"В настоящее время… уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует СУСК по Ленобласти.