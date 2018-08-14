В Ленобласти женщина ударила ножом собутыльника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Жительница города Сланцы Ленинградской области предстанет перед судом за то, что в нетрезвом виде ударила ножом мужчину, который отказал ей в интимной близости, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
Как отмечает СУСК, в конфликт вмешался второй гость, оказавший пострадавшему первую помощь. Ранившая его жительница Сланцев ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статье "Покушение на убийство". Она находится под подпиской о невыезде.
"В настоящее время… уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует СУСК по Ленобласти.