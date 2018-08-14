Из Нидерландов экстрадировали россиянина, имеющего долги на 23 млн рублей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Набравший у знакомых 23 миллиона рублей долгов житель Барнаула экстрадирован из Нидерландов в Россию, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Четырнадцатого августа по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Нидерланды экстрадировали в Россию гражданина РФ Данила Полякова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления… "мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014-2015 годы в Барнауле Поляков под различными предлогами брал у знакомых в долг деньги, которые обещал вернуть. Таким образом, он получил более 23 миллионов рублей. Поскольку Поляков скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск.

В мае 2016 года он был задержан в Нидерландах, после чего ГП РФ направила запрос о его выдаче.