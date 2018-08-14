В Ялте загорелась кровля пятиэтажки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники Федеральной противопожарной службы Крыма ликвидируют возгорание кровли в пятиэтажном жилом доме в поселке Кореиз (Ялта), площадь пожара 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в поселке Кореиз поступило в службу спасения в 15.21. На место ЧП выдвинулись ялтинские пожарные и экстренные службы города.

"По прибытии к месту происшествия стало известно, что горит кровля дома предварительно на площади 400 квадратных метров… По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

Пожарные начали тушение огня, одновременно проводится разведка задымленных помещений на наличие в них пострадавших. Всего в работах задействовано от МЧС России 35 человек личного состава и 10 единиц специализированной техники, в том числе две автолестницы, а также службы экстренного реагирования, сообщили в ведомстве.

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