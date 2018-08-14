В Москве наградят полицейских, раненых при нападении вора на магазин

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колькольцев подписал указ о награждении медалями "За доблесть в службе" двух полицейских, которые получили ранения во время задержания грабителя в Москве, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Ночью 11 августа в полицию поступила информация о попытке кражи из магазина по адресу Волгоградский проспект 105. Там располагается круглосуточный продуктовый магазин. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и нанес двум сотрудникам правопорядка раны острым предметом, полицейские применили табельное оружие. Они и нападавший были госпитализированы. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников ГУ МВД России по Москве капитана полиции Александра Денисова, прапорщика полиции Михаила Овсянникова и капитана полиции Александра Тятяева медалями "За доблесть в службе", — сообщила Волк.