В Москве проверяют детскую площадку, где пострадали девять детей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Девять детей получили травмы на одной и той же детской площадке в Москве за несколько недель, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова во вторник.

Она рассказала, что на одном из федеральных каналов показали сюжет о семилетнем ребенке, который повредил ногу, прокатившись на качелях на детской площадке на юге Москвы. Следователи организовали проверку.

"Сообщается, что от опасной конструкции за несколько недель пострадали девять детей… Организовано проведение доследственной проверки по сообщению о травмировании детей на детской площадке, размещенном в средствах массовой информации", — сказала она.

Иванова добавила, что в ходе проверки будут установлены и опрошены все пострадавшие и свидетели, также следователи изучат техническую документацию данной конструкции.