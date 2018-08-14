В Приморье восстановили нарушенное из-за аварии электроснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Жителям Фокино и Шкотовского района в Приморье, где в общей сложности проживает около 50 тысяч жителей, энергетики полностью восстановили энергоснабжение, сообщает пресс-служба ДРСК "Приморские электрические сети".

"Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в ЗАТО Фокино и Шкотовском районе, нарушенное сегодня утром в результате отключения линий 110 кВ. В 18.57 (11.57 мск), было полностью восстановлено электроснабжение в оставшемся населенном пункте – поселке Дунай, запитанном от подстанции "Оборонэнерго", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Примгидромета объявила штормовое предупреждение в крае из-за сильных дождей.

В понедельник Минэнерго сообщало, что около 30 тысяч человек остались без электричества в Шкотовском районе из-за аварии.