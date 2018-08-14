СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Следственные органы начали проверку после обрушения строительных лесов при проведении ремонта фасада многоквартирного дома в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК.

Ранее сообщалось, что во вторник строительные леса обрушились при проведении ремонта фасада дома 8 на Гражданской улице, в результате пострадали пятеро рабочих.

По данным следственного управления, рабочие упали с высоты третьего этажа. В результате двое мужчин получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы в одну из больниц города, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием инспектора ГИТ. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.