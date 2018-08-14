В Иркутской области застрелили предпринимательницу в собственной квартире

ИРКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в городе Усть-Куте по факту убийства 58-летней предпринимательницы, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

В отдел полиции 13 августа поступило сообщение от родственников 58-летней жительницы Усть-Кута, о том, что женщина не выходит с ними на связь.

"В присутствии родных сотрудниками МО МВД России "Усть-Кутское" в этот же день в квартире жилого дома по улице Кирова города Усть-Кут было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

Известно, что погибшая занималась предпринимательской деятельностью. По сообщению интернет-портала УстьКут24, женщина являлась владелицей кафе и цеха по производству продовольственной продукции. Следователи не исключают версии, что убийство совершено из корыстных побуждений или по найму.