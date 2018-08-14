В Ингушетии ребенок ранил себя из травматического пистолета

НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Десятилетний мальчик в Малгобекском районе Ингушетии ранил себя в голову из травматического пистолета, который он взял из сейфа отца; по данному факту полицейские проводят проверку, сообщает региональное МВД.

"Десятилетний житель селения Пседах Малгобекского района, находясь у себя дома, в результате неосторожного обращения с травматическим пистолетом, принадлежащим его отцу, причинил себе ранение в голову", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Малгобекской центральной районной больницы.

"Установлено, что оружие мальчик самовольно достал из запертого сейфа. Сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, материалы которой в ближайшее время будут направлена в следственные органы для принятия соответствующего решения", — отмечает министерство.