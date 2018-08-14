В бухте Магадана появилось нефтяное пятно из-за утечки на затонувшем судне

МАГАДАН, 14 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Нефтяное пятно в Нагаевской бухте Магадана образовалось из-за утечки на одном из затонувших судов, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Носов.

Спасатели в субботу ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии Охотского моря в бухте Нагаева. По данным мэрии Магадана, разлив нефтепродуктов произошел на территории 250-300 метров в длину и около двух метров в глубину. Виновник произошедшего не установлен. После расчистки берега выяснилось, что проблема не решена и нефтяное пятно разрастается в Охотском море — примерно в двухстах метрах от рыбного порта Магадана.

"Источник пятна по-прежнему не определен. Ясно только, что со дня моря поднимаются эти нефтепродукты. И мы знаем, что в бухте Нагаева затоплено множество судов. Так что источник – это одно из них", — сказал Сергей Носов.

По его словам, проблема была бы решена оперативное, если бы Рыбный порт Магадана передали в ведение региональному правительству, сейчас же им владеют несколько коммерсантов, которые не готовы за свои деньги расчищать бухту.

"В 2014 году еще было поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина Министерству сельского хозяйства проработать вопрос передачи рыбного порта и вопрос подъема затонувших кораблей из бухты Нагаева. Это и экономические проблемы, это и проблемы нашей биосферы морской. Много проблем могло быть решено за это время. И на данный момент мы видим последствия невыполнения поручения президента, и они очень серьезны", — сказал Сергей Носов.