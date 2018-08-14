В Нижнем Новгороде преподавателя вуза осудили на девять лет за взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Преподаватель университета в Нижегородской области признана виновной во взяточничестве и осуждена на 9 лет колонии общего режима и штраф в 1,5 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, что с декабря 2015 по март 2016 года и.о. заведующей кафедры Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета имени Лобачевского через посредника вымогала взятки от студентов заочной формы обучения за обеспечение беспрепятственного допуска к защите диплома, а также за получение положительной оценки по его защите. При этом подсудимая создавала условия, при которых студенты были вынуждены передать ей взятку, поскольку она допускала к защите диплома только при условии покупки их у своей родственницы. Всего подсудимая получила от четверых студентов в качестве взяток 100 тысяч рублей, которые перечислялись на банковскую карту.

"В ходе предварительного расследования по представлению следователей СК обвиняемая отстранена от занимаемой должности. Приговором суда и.о. завкафедры вуза назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 1,5 миллионов рублей. Женщина взята под стражу в зале суда. Ее родственнице, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве в значительном размере, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении регионального СУСК.