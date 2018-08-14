В Дагестане рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей

МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. Очаг заболевания кишечной инфекцией в Шамильском районе Дагестана, где отравились дети, локализован, состояние пострадавших стабилизировалось, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Ранее представитель минздрава республики сообщил РИА Новости, что число госпитализированных с острой кишечной инфекцией из детского лагеря в Шамильском районе Дагестана достигло 65 человек, в их числе 61 ребенок. Позднее Роспотребнадзор сообщил о 86 пострадавших из-за сальмонеллеза, работа лагеря была приостановлена. По данному факту проводится доследственная проверка. Власти республики после инцидента с отравлениями планируют проверить все детские лагеря.

"В Шамильском районе, где в оздоровительном лагере "Спартак" дети заразились острой кишечной инфекцией, ситуация стабилизировалась. Очаг заболевания локализован. Состояние здоровья пациентов, обратившихся в больницу с признаками острой кишечной инфекции, оценивается, преимущественно, как легкой степени тяжести", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в скором времени пострадавших начнут выписывать домой. "Министерство здравоохранения Дагестана в постоянном режиме мониторит ситуацию, она находится на личном контроле министра. Для оказания помощи местным врачам накануне в Шамильскую ЦРБ прибыли специалисты и главный врач Республиканского центра инфекционных болезней и врач бактериолог из Гергебильской ЦРБ", — сказал собеседник.

По словам представителя ведомства, ситуация с отравлениями также была обсуждена на заседании противоэпидемической комиссии в администрации Шамильского района.