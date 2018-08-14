В Петербурге обрушились строительные леса, есть пострадавшие

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Состояние двоих из пяти рабочих, госпитализированных после обрушения строительных лесов в Санкт-Петербурге, оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель администрации Адмиралтейского района.

Ранее сообщалось, что во вторник строительные леса обрушились с 4-го по 1-й этажи при проведении капитального ремонта фасада дома 8 на Гражданской улице, в результате пострадали пятеро рабочих.

"Дом 1836 года постройки — выполнялись работы по ремонту фасада по заказу Фонда капитального ремонта. При обрушении лесов пострадали пять человек, из них двое — в тяжелом состоянии. Все госпитализированы машинами скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, угроза дальнейшего обрушения лесов была устранена сотрудниками МЧС, причины обрушения на месте выясняют специалисты.

Как сообщал жилищный комитет Петербурга, по факту происшествия начата проверка НО "Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов". По информации жилищного комитета, инцидент произошел из-за нарушения правил техники безопасности со стороны подрядной организации ООО "Альтернатива". За это нарушение в отношении подрядчика фондом будут применены штрафные санкции.

Фонд капитального ремонта также начал проверку по всем адресам, где установлены леса и ведутся работы по капитальному ремонту фасадов.