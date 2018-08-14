В Петербурге будут судить торговцев БАД, похитивших 6,5 миллиона рублей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дело торговцев биологически активными добавками, обвиняемых в мошенничестве на 6,5 миллиона рублей, направлено в суд в Санкт-Петербурге, сообщает во вторник Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, члены преступного сообщества в период с июня 2014 года по апрель 2016 года совершили 18 эпизодов мошенничеств, связанных с реализацией пожилым жителям города биологически активных добавок под видом лекарственных средств по многократно завышенным ценам. Сообщается, что злоумышленники использовали телефонную базу для поиска "жертв" от 70 лет и старше. Сумма причиненного ущерба составила 6,5 миллиона рублей.

"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем), частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", — говорится в сообщении прес-службы ведомства.

После вручения копий обвинительных заключений обвиняемым дело будет направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.