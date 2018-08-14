В Мордовии задержали двоих подозреваемых в убийстве 16-летней давности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Двое мужчин, подозреваемых в совершенном более 16 лет назад убийстве, заключены под стражу в Мордовии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В августе 2018 года один из подозреваемых был задержан в Москве, второй — в Пензе. В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, преступление было совершено из-за раздела сфер криминального влияния между двумя организованными группами, действовавшими в то время в Мордовии", — говорится в сообщении регионального СУСК.
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.