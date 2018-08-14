В Калининграде мужчина угрожал отравить клиентов гостиницы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа вымогал у директора гостиницы в Калининграде 20 тысяч рублей, угрожая отравить посетителей химическим веществом, сообщает во вторник управление МВД по Югре.

"На электронную почту директора одной из гостиниц Калининграда поступило письмо с требованием перевода денежных средств на указанный банковский счет. В случае невыполнения злоумышленник грозился отравить посетителей гостиницы неким химическим элементом", — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления МВД РИА Новости пояснили, что 46-летний житель Сургута, подозреваемый в совершении преступления, вымогал 20 тысяч рублей. "Со слов задержанного, на такой поступок его толкнула нехватка денежных средств", — отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде, добавили в УМВД.