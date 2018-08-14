Суд отклонил кассационную жалобу адвокатов Улюкаева

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд постановил отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции Московского городского суда. Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, повлиявших на исход дела, и которые в силу статьи 401.15 УПК РФ являлись бы основаниями для отмены либо изменения в кассационном порядке приговора и апелляционного определения, судебными инстанциями не допущено, в связи с чем оснований для передачи кассационной жалобы адвокатов Гриднева Т.В., Каштановой Л.В. в защиту интересов осужденного Улюкаева А.В. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не имеется", — сказали в пресс-службе.