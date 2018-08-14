Консульство Франции отслеживает ситуацию с инцидентом у парламента Британии

Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018

Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Консульство Франции в Лондоне следит за развитием ситуации в городе после въезда автомобиля в ограждение у британского парламента.

Во вторник утром автомобиль совершил наезд на ограждение у здания парламента. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину. Водитель был задержан, несколько пешеходов пострадали.

"Инцидент в районе Вестминстера. Мы мобилизованы и внимательно следим за развитием. Рекомендуем вам успокоить своих близких и следовать указаниям местных властей", — говорится в официальном аккаунте дипломатического представительства в сети Twitter.

Консульство не сообщило, были ли среди пострадавших граждане Франции.

А настоящее время район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение.