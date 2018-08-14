Состояние здоровья пострадавших в Таджикистане россиян стабилизировалось

ДУШАНБЕ, 14 авг — РИА Новости. Состояние здоровья части российских альпинистов, пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Таджикистане, стабилизировалось, части – улучшилось, сообщил во вторник РИА Новости советник-посланник посольства РФ в Душанбе Шамиль Шамсутдинов.

"Состояние здоровья части российских альпинистов стабилизировалось, части – улучшилось. В частности, состояние здоровья Татьяны Горбатюк оценивается врачами уже не как крайне тяжелое, а как стабильно тяжелое. Виктор Дубина был прооперирован и также чувствует себя лучше. Тем не менее, его состояние также остается стабильно тяжелым", — сказал Шамсутдинов.

По словам Шамсутдинова, Александр Соболенко и Андрей Родыгин в состоянии средней степени тяжести переведены из реанимации в стационар. Вячеслав Труш находится в стабильно тяжелом состоянии, без ухудшений. Еще три альпиниста накануне были выписаны из больницы.

"Пострадавшим россиянам оказывается необходимая помощь. Клиника "Истикол" оснащена современной техникой, имеет все необходимые лекарственные препараты и укомплектована лучшими специалистами страны", — сказал дипломат.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.