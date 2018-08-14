Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор воевавшему в Сирии боевику

ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Суд приговорил участника ИГ* (запрещенной в России террористической организации) Абдул-Малика Албакчиева к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает во вторник пресс-служба Северо-кавказского окружного военного суда.

По данным следствия, Албакчиев с февраля по март 2015 года воевал в Сирии в составе ИГ*, затем вернулся в Россию и был задержан.

"Кроме того, носил при себе самодельное взрывное устройство. Вину свою не признавал", — говорится в сообщении суда.

По информации ведомства, за участие в террористической организации и незаконное ношение взрывных устройств Албакчиев приговорен к девяти годам колонии общего режима.

*Террористическая организация, запрещенная в России