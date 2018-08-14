Женщину из Новокузнецка осудили за вербовку в ряды террористов

НОВОСИБИРСК, 14 авг — РИА Новости. Принявшая ислам уроженка Новокузнецка окончательным решением суда получила восемь лет и десять месяцев лишения свободы за участие в террористической организации, вербовку в нее и публичные призывы к экстремизму в интернете, сообщает во вторник УФСБ по Кемеровской области.

По данным ведомства, собранные материалы о незаконных действиях девушки привели к тому, что в отношении нее были возбуждены шесть уголовных дел по статьям "Участие в деятельности террористической организации", "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете".

"Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда признала девушку виновной в совершении вышеуказанных преступлений и назначила ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Затем была подана апелляционная жалоба, по итогам которой судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ сократила наказание новокузнечанки до срока восьми лет десяти месяцев", — говорится в сообщении. Приговор вступил в силу.

В УФСБ сообщили, что в начале 2013 года уроженка Новокузнецка после принятия ислама в одной из социальных сетей познакомилась с неким Мамедовым, который находился на территории Сирии. Девушка вышла за него замуж, оформила заграничный паспорт, улетела в Турцию, где ее встретил Мамедов и незаконно перевел через границу с Сирией, а затем привез в город Алеппо.

"На тот момент стало известно, что Мамедов А.А. фактически являлся участником вооруженной группировки… Новокузнечанка с мужем переезжали из города в город, которые находились под контролем "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена на территории РФ — ред.), до тех пор, пока ее муж не получил смертельное ранение в боевом столкновении", — рассказали в ведомстве.

В УФСБ отметили, что все это время новокузнечанка в социальных сетях общалась с девушками, проповедующими ислам, уговаривала их переехать в Сирию для участия в деятельности террористической организации. В Сирии она находилась до декабря 2017 года, еще дважды выходила замуж. Задержали девушку сотрудники ФСБ, когда она, выехав из Сирии через Турцию, выходила из самолета в Москве, добавили в ведомстве.

*Террористическая организация, запрещенная в России