На Урале будут судить сотрудников ДПС, скрывших ДТП с гибелью велосипедиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники ДПС, обвиняемые в том, что они скрыли факт ДТП с гибелью велосипедиста, предстанут перед судом в Екатеринбурге, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга", — говорится в сообщении. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

По версии следствия, в силу служебных обязанностей о всяком ДТП, ставшем им известным, сотрудники ДПС должны были доложить в дежурную часть, отмечает прокуратура. Двадцать девятого августа 2017 года на проезжей части съезда с улицы Московской на Объездную дорогу произошло столкновение ВАЗ 21101 и велосипеда, в результате которого велосипедист получил травмы головы и туловища.

"Обвиняемые в тот же день прибыли на место происшествия, где имелись явные следы ДТП и находился его участник — водитель автомобиля. Не желая ухудшать статистические показатели ГИБДД, инспекторы составили ложную схему произошедшего, где указали об отсутствии факта ДТП. Кроме этого, обвиняемые отобрали у пострадавшего велосипедиста объяснения, согласно которым он получил травму не в результате дорожно-транспортного происшествия", — сообщает надзорное ведомство. В возбуждении уголовного дела по факту ДТП было отказано, считают следователи. Впоследствии менее чем через месяц после аварии велосипедист скончался от полученных в результате ДТП травм.

Как сообщает СУСК по Cвердловской области, в ходе следствия допрошено 17 свидетелей, проведены пять очных ставок и экспертиза. "Несмотря на то, что инспекторы ДПС вину не признали, органам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу", — отмечается в сообщении СУСК.

Официальный представитель ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости во вторник, что сотрудникам ГИБДД, о которых идет речь, объявлено о неполном служебном соответствии. "Это самое суровое наказание в системе МВД. За ним следует только увольнение из органов внутренних дел. В случае, если в ходе предстоящего судебного их вина будет доказана, последуют более жесткие меры наказания, в том числе, и возможная уголовная ответственность", — сказал Горелых.

Он уточнил, что три непосредственных руководителя сотрудников ДПС привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работы с личным составом.