Жителя Петрозаводска приговорили к колонии за гибель людей при взрыве газа

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 авг — РИА Новости. Верховный суд Карелии оставил в силе приговор Сергею Парфенову, осужденному к двум годам колонии-поселения за гибель трех человек при взрыве газа в жилом доме Петрозаводска в сентябре 2015 года.

Соответствующее решение во вторник вынес судья Геннадий Савостьянов, рассмотрев апелляционную жалобу Парфенова и его адвоката.

"Суд апелляционной инстанции постановил: приговор Петрозаводского суда от 20 июня 2018 года в отношении Парфенова Сергея Анатольевича оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного Парфенова и его защитника — без удовлетворения", — сказал Савостьянов.

Парфенов своей вины в случившемся не признал.

В июне 2017 года Петрозаводский городской суд после пересмотра уголовного дела признал Парфенова виновным по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и приговорил его к 2 годам колонии-поселения.

По версии следствия, Парфенов в сентябре 2015 года занимался косметическим ремонтом кухни одной из квартир дома. Не обладая достаточной квалификацией и не предвидя последствий, он демонтировал газовую плиту, при этом после окончания работ не убедился в надежности газового шланга. Действия Парфенова привели к перекручиванию газового шланга, ведущего от общедомового газопровода к плите, при этом внутренняя трубка шланга потрескалась. В результате произошла утечка газа, образовалась газовоздушная смесь, достаточная для взрыва. При попытке хозяйки квартиры зажечь огонь произошел взрыв, вызвавший разрушения конструкций и возгорание в четырех квартирах, что привело к гибели трех жителей дома.