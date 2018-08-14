В Нальчик доставили тела погибших в горах КБР росгвардейцев

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Тела погибших в горах Кабардино-Балкарии при сходе лавины четырех росгвардейцев доставлены в Нальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии завершены. Тела четырех погибших военнослужащих Росгвардии доставлены спасателями МЧС России на вертолете в город Нальчик", — пояснили в пресс-службе.

В Черекском районе Кабардино-Балкарии 8 августа в результате схода лавины во время проведения плановых занятий при восхождении на пик Пушкина погибли четверо военнослужащих по контракту. Тела погибших не удавалось эвакуировать из-за плохих погодных условий в горах.

С 7 августа военнослужащие осуществляли переход и отработку сложных специальных нормативов для повышения уровня горной подготовки личного состава. Утром 8 августа им предстояло совершить восхождение на пик Пушкина, который является одним из самых сложных в Приэльбрусье. В районе, через который пролегал маршрут, произошел сход лавины.