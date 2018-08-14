Житель Марий Эл спас тонувшего мальчика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Житель марийского села Кузнецово Владимир Груздев спас от утопления в пруду пятилетнего мальчика и реанимировал его до приезда врачей скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.

В ведомстве рассказали, что Владимир Груздев со своей четырехлетней дочерью поехал на пруд села Кузнецово понаблюдать за утками. Выйдя из машины, Владимир посмотрел на воду в поисках птиц и случайно заметил в 5 – 8 метрах от берега ребенка без сознания. Его голова уже ушла под воду, на поверхности воды осталась видна только часть тела.

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Марий Эл Житель села Кузнецово Владимир Груздев, спасший от утопления в пруду пятилетнего мальчика © Фото : ГУ МЧС России по Республике Марий Эл Житель села Кузнецово Владимир Груздев, спасший от утопления в пруду пятилетнего мальчика

"Не раздумывая, прямо в одежде Владимир бросился в воду и вынес ребенка на берег. Мальчик был без сознания, не дышал, кожа была синего цвета, пульс не определялся. Мужчина повернул ребенка на бок для удаления воды и приступил к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. Более двух минут боролся Владимир за жизнь мальчика. Наконец, дыхание восстановилось, сердце забилось, ребенок открыл глаза. Прибывшая бригада скорой помощи оказала ребенку первую медицинскую помощь, а Владимир незаметно для всех уехал", — говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Республике Марий Эл рассматривается вопрос о награждении Владимира Груздева за совершенный героический поступок.