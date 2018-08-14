В Москве выясняют обстоятельства смерти двух мужчин, чьи тела нашли в парке

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти двух мужчин, чьи тела нашли в понедельник вечером на северо-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации источника в правоохранительных органах, тела сильно обгорели, на них обнаружены множественные повреждения в районе головы и шеи.

По данным следствия, вечером 13 августа 2018 года в лесопарковой зоне вблизи одного из домов по улице Маршала Воробьёва были обнаружены тела двух мужчин на вид 30-40 лет с признаками насильственной смерти.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личностей потерпевших, а также лиц причастных к совершению преступления", — сказала Иванова.