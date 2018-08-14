Следователи опрашивают пилота частного самолета, упавшего в Байкал

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Следователи опрашивают владельца и пилота частного гидросамолета, затонувшего в понедельник в Байкале, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

Накануне самолет-амфибия при взлете упал в Байкал неподалеку от поселка Хужир на острове Ольхон. Пилот не пострадал.

"Следователи опрашивают пилота и владельца гидросамолета Твин Би 2335G, совершившего аварийную посадку на озеро Байкал", — говорится в сообщении СК РФ.

По предварительным данным, при наборе скорости самолёт ударился о волну, в результате чего был поврежден поплавок на левом крыле. Самолет ушел под воду, пилот смог самостоятельно покинуть кабину.

Добавляется, что следователи затребовали у владельца гидросамолета техническую документацию. Они также проверят наличие у пилота разрешения на эксплуатацию летательных аппаратов данного типа.