В Череповце осудили мужчину, ранившего ножом подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Суд приговорил к семи годам лишения свободы безработного мужчину, который ранил ножом 14-летнего подростка в Череповце, объяснив свои действия тем, что был "очень зол", сообщает во вторник СУСК РФ по Вологодской области.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после ножевого ранения 14-летнего подростка в Череповце в подъезде жилого дома в феврале. По подозрению в совершении этого преступления был задержан и впоследствии арестован 25-летний безработный, приехавший из Вожегодского района и проживавший в Череповце. Мужчина объяснил свои действия тем, что был пьян и "очень зол".

Уголовное дело было возбуждено по статье "умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии особо режима и штрафа в размере 5 тысяч рублей", — информирует СУСК по Вологодской области.