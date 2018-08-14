Под Астраханью в ДТП пострадали восемь человек

ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на трассе под Астраханью, пострадали восемь человек, в том числе двое детей, все они госпитализированы, сообщает во вторник ГУ МВД по Астраханской области.

По данным полиции, ДТП произошло рано утром во вторник на 550 км трассы Р-22 "Каспий" в Наримановском районе Астраханской области. Toyota Corolla Spacio под управлением 36-летнего мужчины выехала на встречную полосу и врезалась в Nissan X-Trail, за рулем которого находился 47-летний астраханец. В результате аварии пострадали оба водителя и их шестеро пассажиров, среди них двое детей из Nissan.

"У 41-летней супруги водителя внедорожника ушиб позвоночника, рваные раны рук и закрытая черепно-мозговая травма. Его сын 2004 года рождения получил аналогичную травму, а также перелом челюсти и тупую травму живота; 9-летняя дочка – гематому глаза. Оба ребёнка были пристёгнуты", — говорится в сообщении полиции.

По данным ведомства, все пострадавшие в ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.