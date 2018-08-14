В Алтайском крае арестовали бывшего управляющего делами правительства

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший управляющий делами администрации Алтайского края Алексей Белобородов арестован за взятку и превышение должностных полномочий, в его доме проведен обыск, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

"Экс-управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов арестован за взятку в особо крупном размере и превышение полномочий", — говорится в сообщении.

По версии следствия, при заключении госконтрактов он получил от руководителя коммерческой компании имущество и услуги на сумму свыше 2,7 миллиона рублей. Еще более 18 миллионов рублей из бюджета были потрачены на приобретение автомобилей в обход конкурентных процедур.

Добавляется, что в доме подозреваемого проведён обыск.

В октябре 2017 года в администрации региона прошли обыски в кабинете Белобородова. Позднее следователи заявили о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника. По их данным, в 2016 году Белобородов, выходя за пределы своих полномочий, организовал незаконное приобретение на средства регионального бюджета трех иностранных автомобилей общей стоимостью более 18 миллионов рублей.

Белобородов работал в правоохранительных органах в 1983–2013 годах. Он занимал различные должности, в июне 2011 года стал замначальника полиции краевого главка МВД. С 2013 года перешел на работу в администрацию региона, которым с 2005 года руководил Александр Карлин. В мае он ушел в отставку, указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Виктор Томенко, работавший до этого в правительстве Красноярского края.