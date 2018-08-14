В Приморье более 30 тысяч человек вновь остались без электричества

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Около 30,7 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения из-за аварии, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"Во вторник в 02.41 одновременно действием защит отключились воздушная линия электропередачи 110 кВ "Промысловка – Береговая-1" (ДЗО "ДЭК" – "ДРСК") с неуспешным автоматическим повторным включением, воздушная линия электропередачи 110 кВ "Промысловка – С-55" (ДЗО "ДЭК" – "ДРСК") с неуспешным автоматическим повторным включением и воздушная линия электропередачи 110 кВ "Подъяпольск – Новый Мир" (ДЗО "ДЭК" – "ДРСК") с неуспешным автоматическим повторным включением", — говорится в сообщении.

Обесточены подстанции 110 кВ "Подъяпольск", "178Ф", "Прибой" и "Промысловка".

"Без электроснабжения остались: бытовые потребители Шкотовского района (около 30,7 тысячи человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 7,4 МВт. Температура наружного воздуха 22ºС", — добавляется в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В понедельник Минэнерго сообщало, что около 30 тысяч человек в Приморье остались без электроснабжения. Были обесточены вторая секция 110 кВ на подстанции 110 кВ "Подъяпольск", подстанция 35 кВ "С-100" ("Оборонэнерго"), а также подстанции 110 кВ "Промысловка", "Прибой" и "178-Ф" ("Оборонэнерго").