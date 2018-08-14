Прокуратура назвала причину крушения Ми-8 в Томской области

НОВОСИБИРСК, 14 авг – РИА Новости. Причиной аварийной посадки выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-8 в Томской области в феврале стала техническая неисправность, сообщил журналистам во вторник Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.

Примерно в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области 12 февраля произвел аварийную посадку вертолет Ми-8Т, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Погибли два человека, еще четверо пострадали. Следствие рассматривало две основные версии авиакатастрофы вертолета Ми-8Т: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования, сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"В полете произошел сбой в системе управления. Вертолет упал на правый борт. При эвакуации из вертолета пассажиров и членов экипажа произошел взрыв. В данном случае речь идет о неисправности системы управления вертолетом", — сказал Костенко.

Он отметил, что в связи с этим сейчас транспортная прокуратура проводит проверку в отношении Омского завода гражданской авиации, который выполнял ремонт вертолета, в том числе узла, который как предполагается, дал сбой и стал причиной крушения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту крушения вертолета расследуется по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".