Прокуратура назвала наиболее вероятную причину крушения Ми-8 под Игаркой

НОВОСИБИРСК, 14 авг – РИА Новости. Прокуратура склоняется к версии вины экипажа вертолета Ми-8 в расследовании обстоятельств авиакатастрофы под Игаркой в Красноярском крае, сообщил журналистам во вторник Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение 4 августа на севере Красноярского края. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

"По предварительным данным, усматривается вина экипажа одного из вертолетов. Но следствием проверяются все версии причин произошедшего, в том числе качество авиатоплива, состояние законности использования посадочных площадок. Наше действия направлены на установление законности использования посадочной площадки, организацию движения со стороны диспетчеров и соблюдение труда и отдыха экипажа. Что касается технического состояния и техобслуживания судов и подготовки летчиков – это компетенция Уральской транспортной прокуратуры", — сказал Костенко.

Прокурор уточнил, что предварительно усматривается вина именно экипажа вертолета, который потерпел крушение. "Картина была довольно очевидна с самого начала. Это видели многие очевидцы, все они были опрошены. Но все выводы должно сделать следствие", — добавил он.