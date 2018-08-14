МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров прибыл в Чувашию, в ходе визита он встретился с потерпевшей по делу об изнасиловании в детском лагере, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее стало известно, что уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней в августе 2017 года в детском оздоровительном лагере, расположенном в Ядринском районе, было возбуждено по сообщению отца ребенка 9 июля 2018 года. В интервью "Московскому комсомольцу" отец девочки рассказал, что его дочь стала жертвой группового изнасилования, после которого из-за пережитого потрясения ее пришлось поместить на лечение в психиатрическую больницу.

"В Чувашскую Республику для контроля за ходом и результатами расследования уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней в детском лагере по поручению председателя Следственного комитета РФ 13 августа 2018 года прибыл его старший помощник Игорь Комиссаров", — говорится в сообщении.

Комиссаров встретился с потерпевшей по делу об изнасиловании в детском лагере, а также ее законным представителем, ознакомился с их жилищно-бытовыми условиями. В ходе визита также обсуждались условия жизни семьи потерпевшей, а также принимаемые меры по ее социальной поддержке и реабилитации.

Глава республики Михаил Игнатьев поддержал предложение Игоря Комиссарова о создании специальных комнат для проведения следственных действий с несовершеннолетними. В помещениях будут созданы все необходимые условия для психологического контакта с потерпевшими и минимизации их повторного психологического травмирования, отмечается в сообщении.

Кроме того, Комиссаров встретился с руководством и сотрудниками республиканской психиатрической больницы, классным руководителем потерпевшей, а также другими гражданами, которые сообщили об имеющейся у них информации о данном уголовном деле. Также были проведены встречи с представителями СМИ, которые сообщили о возможных нарушениях конкретных должностных лиц следственного управления.

"Все полученные сведения будут тщательно проверены и получат должную оценку в рамках проведенного расследования. О результатах выезда в Чувашскую Республику Игорь Комиссаров доложит председателю СК России", — говорится в сообщении.