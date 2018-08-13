В Ленобласти локализовали пожар на заводе

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 1800 квадратных метров на заводе в Тосненском районе Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Пожар в одноэтажном металлическом цехе ООО "Завод Петрофлекс" локализован на площади 1800 квадратных метров. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пожар с обрушением кровли произошел в одноэтажном металлическом цехе по производству гидроизоляции ООО "Завод Петрофлекс", расположенном в городе Никольское по улице Ульяновское шоссе, дом 7.