В Волгограде будут судить торговавшего правами капитана ГИБДД

ВОЛГОГРАД, 13 авг – РИА Новости. Бывший инспектор ГИБДД Волгограда пойдет под суд по обвинению в получении взяток за выдачу водительских удостоверений, сообщает в понедельник прокуратура Волгоградской области.

По данным следствия, в декабре 2017 года бывший инспектор ГИБДД получил 11 тысяч рублей за выдачу водительского удостоверения девушке без проверки ее знаний правил дорожного движения.

"Аналогичным образом полицейский без фактической проверки знаний ПДД и уровня практической подготовки за денежное вознаграждение способствовал получению водительских удостоверений на право управления легковым автомобилем и квадроциклом 19-летней девушке и 23-летнему мужчине", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечает ведомство, капитан полиции после возбуждения уголовного дела против него был уволен из органов внутренних дел. Бывший инспектор ГИБДД вину свою не признает. Его дело направлено на рассмотрение в суд.

"Санкции инкриминируемых статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет", — уточняет прокуратура.